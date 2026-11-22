I convocati di Vanoli per Monza-Fiorentina: un gradito ed atteso ritorno a centrocampo, mentre Njie...
Sono da pochi minuti uscite le convocazioni stilate da Paolo Vanoli per Monza-Fiorentina, gara che chiuderà la 12° giornata di Serie A
Torna Atta
Finalmente Vanoli ritrova Atta, che dopo l'infortunio accusato mancava tra i giocatori disponibili addirittura dalla sfida contro il Napoli. Recuperato anche Njie, su cui vi era qualche dubbio dopo il lieve problema fisico accusato con la Svezia.
I convocati
Questa a lista dei convocati viola per la partita contro il Monza
ATTA Arthur Eric Kolawolé
BRESCIANINI Marco
CHRISTENSEN Oliver (G)
CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
DE GEA QUINTANA David (G)
DRAGUSIN Radu-Matei
FAGIOLI Nicolò
FERNANDES SANTOS LOPES Viery
GNONTO Degnand Wilfried
GOMES BETUNCAL Norberto Bercique
JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro
LEZZERINI Luca (G)
MASTANTUONO Franco
MAZZEO Brando
NDOUR Cher
NETO LOPES João Mário
NJIE Alieu Badara
OULAI Christ Ravynel Inao
PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo
PEREIRA GONÇALVES Pedro António
RANIERI Luca
VALDEPEÑAS TALAVERA Victor