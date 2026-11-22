Si sono da pochi minuti concluse le partite pomeridiane della domenica di questa 12° giornata di Serie A: il Genoa regola con un secco 0-2 il Sassuolo a domicilio, mentre tra Bologna e Udinese finisce 1-1, con un punto che non soddisfa nessuno.

Sassuolo-Genoa 0-2

Il Grifone ha ipotecato il match già nel primo tempo grazie al cinismo di Osmajić, autore di una doppietta tra il 26' e il 38' sfruttando prima una ripartenza rifinita da Traoré e poi un errore difensivo di Candé. Nella ripresa il Sassuolo ha provato a riaprire la gara premendo con insistenza, ma la scarsa precisione di Laurienté e Berardi, unita alle parate decisive di Bijlow, ha blindato il doppio vantaggio ligure fino alla fine.

Bologna-Udinese 1-1

Nonostante una prima frazione in cui l'Udinese si era mostrata compatta e pericolosa soprattutto con le iniziative di Zaniolo e Lovrić, a sbloccare la gara è stato il Bologna poco prima dell'intervallo: al 43' Zortea ha trovato la rete del vantaggio inserendosi sotto misura su un tocco di Odgaard sugli sviluppi di un cross di Theate. Nella ripresa i rossoblù hanno sfiorato il raddoppio con Theate, ma al 67' un errore dello stesso Zortea ha spianato la strada al pareggio firmato da Zaniolo. Nel finale il Bologna ha inserito forze fresche in attacco — compreso Roberto Piccoli all'84' al posto di Cambiaghi — senza però riuscire a scardinare nuovamente la difesa ospite

La nuova classifica

La nuova classifica di Serie A: Lazio 32, Roma 30, Inter 28, Como 26, Milan 24, Juventus 21, Frosinone 20, Napoli 18, Bologna 18, Cagliari 16, Genoa 16, Torino 14, Atalanta 14, Lecce 10, Fiorentina 9, Sassuolo 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 6, Parma 5.