Primavera, Monza-Fiorentina 0-1 Jallow, vantaggio viola! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com
Monza-Fiorentina 0-1 (4' Jallow)
FIORENTINA (3-4-3): Fei (C); Melani, Beldenti D., Boskovic; Martini, Bonanno, Cianciulli, Pietropaolo; Forte, Jallow, Atzeni
A disp.: Zipoli, Magalotti, Beldenti S., Egharevba, Angeloni, Mataran, Campaniello, Tosti, Chiti, Barbone, Colaciuri
All.: Aurelio Andreazzoli
Combinazione di calendari vuole, che anche la Fiorentina Primavera riparta dopo la sosta dalla trasferta di Monza. I ragazzi di Andreazzoli avevano lasciato con un beffardo 2-3 interno con il Como, sprecando il doppio vantaggio, ma erano reduci da un bel filotto. La squadra viola sarà in campo tra poco meno di un'ora, se pur senza Croci, impegnato al Mondiale U17.
Fiorentinanews c'è!
Chi ci sarà invece è Fiorentinanews.com che vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, a partire dalle 11, orario del calcio d'inizio.
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Punizione pericolosa per il Monza, va Martone col mancino, sponda sul secondo palo di testa che però non trova compagni in area viola, poi la Fiorentina riesce ad allontanare la minaccia dai propri sedici metri
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La Fiorentina fa buona guardia sul calcio di punizione avversario, senza concedere un'occasione ai padroni di casa
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Intervento falloso di Bonanno su Colonnese, piazzato per il Monza all'altezza della trequarti viola
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Segna Jallow!
GOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Disastroso Stranjar che si fa sfuggire il pallone in uscita sul corner di Cianciulli, Jallow deposita al volo a porta vuota: 0-1!
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Forte ad un passo da gol!
Sbaglia in impostazione il portiere sloveno del Monza Stranjar, Forte cerca di segnare da fuori area e una deviazione di un difensore fa stampare la palla sulla traversa, sfera poi sul fondo ed è corner per la Fiorentina
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Subito pericolosa la Fiorentina con Bonanno, ma l'azione viene invalidata a causa di un fuorigioco di Jallow, rilevato dall'arbitro Massari
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Partiti!
Inizia la partita! FORZA VIOLA!