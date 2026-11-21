Monza-Fiorentina 0-1 (4' Jallow)

FIORENTINA (3-4-3): Fei (C); Melani, Beldenti D., Boskovic; Martini, Bonanno, Cianciulli, Pietropaolo; Forte, Jallow, Atzeni



A disp.: Zipoli, Magalotti, Beldenti S., Egharevba, Angeloni, Mataran, Campaniello, Tosti, Chiti, Barbone, Colaciuri

All.: Aurelio Andreazzoli

Combinazione di calendari vuole, che anche la Fiorentina Primavera riparta dopo la sosta dalla trasferta di Monza. I ragazzi di Andreazzoli avevano lasciato con un beffardo 2-3 interno con il Como, sprecando il doppio vantaggio, ma erano reduci da un bel filotto. La squadra viola sarà in campo tra poco meno di un'ora, se pur senza Croci, impegnato al Mondiale U17.

Fiorentinanews c'è!

Chi ci sarà invece è Fiorentinanews.com che vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, a partire dalle 11, orario del calcio d'inizio.