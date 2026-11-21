L'ultimo vero crack tirato fuori dal vivaio della Fiorentina è Federico Chiesa ma ora sulla cresta dell'onda c'è un altro Federico: Croci, classe 2010 e mattatore assoluto dell'Italia U18, impegnata al Mondiale Under 17. Il paragone lo ispira La Gazzetta dello Sport, che celebra il Croci show all'esordio azzurro in Qatar: un 6-0 alla modesta Giamaica, indirizzato proprio dal talento viola.

L'investitura di Mancini

Su di lui si era addirittura esposto il ct Roberto Mancini, in occasione dell'ultima finestra Nazionali, sottolineandone le doti. Ebbene, fin qui Croci non ha sbagliato un colpo e lo ha fatto regolarmente da sotto età: anche in Primavera è il più piccolo ma è il capocannoniere con 7 reti in 8 gare. “E' molto bravo” aveva detto il ct: giudizio approvato anche dalla rosea mentre al Viola Park non vedono l'ora di rivederlo per farlo crescere ancora verso il calcio dei grandi.