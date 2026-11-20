Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, è stato intervistato da Sky Sport per il podcast Unplugged on tour. Tanti i temi toccati, a cominciare dai suoi inizi nel calcio: "Ricordo quando arrivavo a Firenze col pulmino dopo scuola: ci si divertiva con ragazzi come Zaniolo, Caso e Gori con cui ho fatto tanta gavetta. Rispetto ai 3-4 centri sportivi che giravo io, per un giovane stare al Viola Park è fantastico: sono aiutati in tutto. Oggi a 27 anni sento una responsabilità maggiore verso il mondo viola. Il mio idolo? Ho sempre fatto il difensore e Paolo Maldini per me è stato l'esempio perfetto: l'ho conosciuto quando da ragazzino andavo al Vismara col Milan. Per me, dopo 13 anni, la maglia della Fiorentina è diventata parte della mia famiglia: spero di poter continuare qui a lungo meritandomela sul campo".

Voglia di risalire

"La nostra posizione di classifica non è quella giusta e dobbiamo dare di più, ma siamo consapevoli del nostro valore. Sono arrivati 13-14 giocatori nuovi e ci vuole il tempo fisiologico per ingranare e andare tutti nella stessa direzione. Mister Vanoli ci ha portato subito grande entusiasmo e carica, facendoci lavorare tanto. Vogliamo dare seguito alle buone prestazioni con Sassuolo e Juventus già a Monza: l'idea della squadra è quella di guardare in alto. Un ricordo di Rocco Commisso? Unico, come Joe Barone. Quando entrava nello spogliatoio o a cena arrivava sempre con un sorriso incredibile e battute per tutti. Ci manca, ma siamo felici che la sua famiglia stia proseguendo il suo grande lavoro con la stessa passione".

Avversari, eredi, gioie e dolori

"Il giocatore più difficile da marcare in assoluto è Lautaro Martínez: se gli lasci un centimetro in area ti punisce subito. Mastantuono ha 18 anni, è arrivato dal Real Madrid con grande umiltà e farà una carriera stupenda. Su Federico Croci dico invece di stare calmi: ha grandissime qualità ma non è il Yamal della situazione, deve ancora crescere e non bisogna fargli montare la testa. Su Amatucci? Purtroppo non si possono far giocare tutti, in quel ruolo in rosa abbiamo già 2006 come Oulai e 2001 come Fagioli. In campo si va in 11, ma Lorenzo sta facendo benissimo in Spagna e sono felice per lui. Le finali perse? Se pensi solo all'esito ti viene tristezza, ma se guardi al percorso fatto ti restano brividi e soddisfazioni enormi: noi vogliamo riprovarci".