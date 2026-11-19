Federico Croci guarda con fiducia all’esordio dell’Italia al Mondiale Under 17. Il giovane attaccante della Fiorentina ha raccontato le prime impressioni dopo l’arrivo in Qatar e ha parlato delle ambizioni degli azzurrini, convinto che la squadra abbia le qualità per arrivare fino in fondo.

Il primo impatto con il Qatar

Per Croci è la prima volta nel Paese che ospita il torneo. Il classe 2010 ha raccontato così il suo arrivo. “Personalmente è la prima volta in Qatar per me. Le prime impressioni sono fantastiche, posto bellissimo e tutto molto organizzato”.

L’obiettivo degli azzurrini

Alla vigilia del debutto, il talento viola ha espresso la sua fiducia nelle possibilità dell’Italia e il desiderio di giocarsi il titolo: “Abbiamo tutte le possibilità per giocare bene e arrivare in fondo a questa competizione. Speriamo di poter vincere questo mondiale”.