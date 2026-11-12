Così è se mi pare... Il prelibato menù del mercato di gennaio della Fiorentina

Invece che per il cenone di Natale, i tifosi stanno già stilando il menù per il mercato di gennaio della Fiorentina.

Cosa serve davvero a questa squadra per cambiare passo? Perché gli investimenti della scorsa estate, importanti sul piano economico e numerico, non hanno prodotto i risultati sperati. E soprattutto non hanno cancellato quelle fragilità che continuano a condizionare il rendimento dei viola.

La sensazione è che la rosa sia stata costruita mettendo insieme tanti giocatori, senza riuscire a trovare il giusto equilibrio tra caratteristiche, esperienza e necessità tattiche. Il problema non è soltanto la qualità dei singoli, ma il modo in cui riescono a convivere in campo. E gennaio potrebbe essere l'occasione per correggere una costruzione che, almeno finora, ha mostrato più di una crepa.

L'intervento più importante

Il reparto che sembra avere più bisogno di un intervento è il centrocampo. Alla Fiorentina manca un giocatore capace di dettare i tempi, proteggere la difesa, recuperare palloni, dare personalità alla manovra, suonare la carica o mettere la sordina quando serve. Insomma, un centrocampista vero, di quelli che si fanno sentire anche quando la partita si mette male. Non necessariamente un nome da copertina, ma un elemento funzionale, affidabile, con esperienza. E con due c..... così (perdonate la volgarità).

I nomi che circolano, da Hojbjerg a Matic, fino all'ipotesi di un ritorno di Torreira, raccontano profili diversi ma una stessa esigenza: aggiungere sostanza a un reparto che troppo spesso sembra mancare di un punto di riferimento. Anche in difesa e in attacco potrebbe servire un bel ricostituente, ma sarebbe un errore disperdere le risorse senza individuare prima le priorità.

Non basta comprare

A Paratici spetta un compito tutt'altro che semplice. Non basta comprare per dare l'impressione di reagire, né riempire nuovamente lo spogliatoio di giocatori. Servono scelte mirate, possibilmente capaci di migliorare subito la squadra. E, se necessario, anche il coraggio di riconoscere che qualche investimento estivo non ha dato ciò che ci si aspettava.

Rimediare agli errori

La Fiorentina ha bisogno di ritrovare un'identità, non soltanto di cambiare qualche interprete. Il mercato invernale non può cancellare gli errori commessi, ma può almeno evitare che diventino un peso insostenibile per il resto della stagione. A gennaio, insomma, non servirà genericamente fare la spesa: servirà sapere che cosa mettere nel carrello. E soprattutto perché.