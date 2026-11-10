La Fiorentina ha la carta in casa per sostituire De Gea. Ma Paratici sonda anche il mercato internazionale

David De Gea resta il titolare della Fiorentina, ma il club viola sta ragionando su chi difenderà la porta viola nella prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, il direttore sportivo Fabio Paratici aveva già sondato il mercato a giugno e ora valuta il futuro dello spagnolo, il cui ingaggio pesa per 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Niente garanzie

Nell’immediato, Christensen e Lezzerini non offrono le garanzie necessarie per un cambio di gerarchie. In prospettiva, però, secondo il quotidiano sportivo questi potrebbero essere gli ultimi sette mesi di De Gea a Firenze.

Martinelli cresce ad Avellino, Beltrán resta nel radar

La Fiorentina ha già un candidato in casa. Tommaso Martinelli, di proprietà del club viola, sta facendo esperienza in Serie B con l’Avellino, dove gioca in prestito. È il nome su cui la società punta per il futuro della porta, mentre Paratici continuerà a sondare anche il mercato internazionale.

Tra i profili seguiti torna quello di Santiago Beltrán, portiere argentino classe 2004 del River Plate.