Bucchioni: "Senza la papera di De Gea, la Fiorentina la portava a casa. Oulai ha dato la svolta ma vorrei vederlo con Fagioli"
“A me fa arrabbiare solo il risultato perché la Fiorentina avrebbe meritato di vincerla. La crescita la vedo nel carattere, nella voglia di aiutarsi l’un con l’altro, con cui sono andati a colmare i difetti visti anche a Reggio Emilia. Vanoli ha finalmente presentato una squadra più coraggiosa, che rischiava di essere sbilanciata, lo sarebbe stata senza l’atteggiamento di stasera: ecco dov’è la crescita” ha detto a Radio Bruno Enzo Bucchioni.
"Ho visto una Fiorentina capace di ricompattarsi, lo stesso Gonçalves chiudeva le linee, c’è uno spirito di una squadra ma siamo sulla strada per una costruzione. I progressi stasera si sono visti, senza la papera di De Gea probabilmente la Fiorentina avrebbe portato a casa il risultato. Il rammarico è di fronte c’era una Juve in difficoltà assoluta. La prestazione fa pensare che se continuerà a giocare così dopo la sosta, le cose potranno andare a posto".
Svolta Oulai
"Quello che ha fatto svoltare di più il rendimento verso l’alto è stato Oulai perché si è visto qualcosa di diverso, un’energia diversa, recuperi in difesa, un giocatore che andava a dare noia. E’ un giocatore che non deve più uscire ma attenzione, io vorrei vederlo giocare con Fagioli. E dico di più: potrebbe giocare anche nella posizione di Gonçalves, dove può andare anche Atta".