La nostre PAGELLE: Gonçalves è l'uomo della provvidenza, lo squillo di Mastantuono e un'altra prova sottotono per Fagioli

De Gea: 5 Esco, non esco, esco, non esco, ma si facciamo tirare Laurienté che almeno fa gol, si sblocca e dà una bella boccata d'ossigeno al Sassuolo.

Jimenez: 5,5 Marcatura su Laurienté al limite dello scapestrato. E difatti il francese di tutto quello spazio il francese ne approfitta per fare il 2-2.

Dragusin: 5,5 Sbaglia i tempi e i modi nell'uscita difensiva e si apre una bella autostrada per Laurienté dritta, dritta verso la porta viola.

Viery: 5,5 Mentre gli altri si alzano lui resta attardato nell'azione dell'1-0 del Sassuolo. In difficoltà coi posizionamenti. E anche sul secondo gol dei neroverdi è lui a tenere in gioco tutti.

Joao Mario: 6 Spinge meno rispetto a giovedì ma perché c'è anche un certo Berardi che staziona dalle sue parti e che non si è reso molto pericoloso anche grazie all'applicazione del portoghese.

Ndour: 5,5 A lungo compassato, trova però il modo di confezionare l'assist per Valdepenas che chiude la partita e che riscatta sia pur solo parzialmente i problemi precedenti.

Fagioli: 5 Palla persa da lui in manovra, infilata in profondità e gol del Sassuolo. Semplice no? Nuovamente sottotono. Oulai: 6 Dinamico, veloce e geometrico. Senza fare però niente di complicato.

Brescianini: 6 Corre tanto ed è vero, magari garantisce anche certi equilibri. Però è piatto, senza sussulti. Gonçalves: 7,5 L'uomo della provvidenza, quello che cambia in maniera decisa le sorti della partita. Ci mette un'istante per essere protagonista, confezionando l'assist per Mastantuono. Poi inventa altri due o tre palloni geniali che non vengono adeguatamente sfruttati dai compagni. Ed è anche l'ispiratore della manovra del 4-2. Il portoghese lancia un messaggio chiarissimo al proprio allenatore.

Mastantuono: 7 Volevamo uno squillo di tromba da parte sua ed è quello che risuona forte al 79'. Un sinistro rasoterra dal limite che vale il nuovo vantaggio e che indirizza i tre punti verso Firenze. Valdepenas: 6,5 Entra nell'azione giusta appoggiando in rete la palla del 4-2 definitivo.

Njie: 7 Recupera e ripulisce il pallone che poi vale la palla dentro per Pellegrino e il gol dell'1-1. Ma il gol contro l'Atalanta è come se lo avesse sbloccato e allora ecco arrivare anche un destro dal limite che lascia fermo e immobile Turati, mentre la palla gira velocemente verso il fondo della rete. Tutto questo non gli basta per essere tenuto in campo da Vanoli: chissà perché? Gnonto: 5,5 Non ha lo strappo e le giocate dello svedese.

Pellegrino: 7 Bravo, anzi bravissimo nella difesa del pallone e nell'indirizzarlo in porta in controtempo. Il suo destro non è forte, ma è preciso in buca d'angolo e in questo caso basta e avanza così. Beto: 6 Entra con voglia e ci prova anche a fare gol. Una volta mette però alto e un'altra centra un avversario.

Vanoli: 6 Una Fiorentina da 5 per un bel pezzo di gara e da 7 abbondante nel finale. Oulai e Gonçalves gli hanno mandato delle risposte ben precise delle quali dovrà giocoforza tenere di conto.