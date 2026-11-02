Oulai, Gonçalves e la perla di Mastantuono: la Fiorentina raggiunge e supera il Sassuolo. Guarda la NUOVA classifica di Serie A

Dopo un primo tempo inquietante, la Fiorentina riprende per i capelli e poi domina un pomeriggio che era partito un po' come al solito: vittoria alla fine spumeggiante sul campo del Sassuolo con un 2-4 tutto targato fase offensiva.

Alla rete iniziale di Laurientè infatti hanno replicato Pellegrino e Njie, prima del 2-2 momentaneo del francese. Poi nel finale la firma di Mastantuono e quella finale di Valdepenas, che valgono l'aggancio e il sorpasso in classifica proprio al Sassuolo.

La classifica di Serie A

La nuova classifica di Serie A: Lazio 28, Inter 25, Roma 24, Como 23, Milan 21, Frosinone 20, Juventus 17, Napoli 14, Bologna 14, Genoa 13, Cagliari 13, Torino 13, Atalanta 11, Lecce 9, Fiorentina 8, Sassuolo 8, Monza 7, Udinese 5, Parma 5, Venezia 3.