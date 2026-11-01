Gattuso vola primo in solitaria mentre il Frosinone tocca con mano la zona Europa. Guarda la NUOVA classifica di Serie A

Si sono da pochi minuti concluse le partite delle 15 di Serie A: il Frosinone disputa una prova solida e concreta, superando il Torino con un netto 2-0, mentre la Lazio conquista una vittoria fondamentale in rimonta per 2-1 contro il Cagliari, blindando i tre punti che proiettano i biancocelesti nelle zone altissime della classifica.

Lazio-Cagliari 2-1

La partita si mette subito in salita per i padroni di casa quando, al 20' del primo tempo, Nzola sblocca il punteggio sfruttando al meglio una palla vagante in area e trafiggendo Mandas. La reazione della Lazio non si fa attendere e, al 35', Isaksen rimette le cose in parità con una splendida giocata personale, insaccando all'incrocio dei pali con un pregevole tiro a giro. Nella ripresa i ritmi restano alti e i biancocelesti spingono con insistenza alla ricerca del gol partita. Dopo diverse occasioni sprecate e un forcing prolungato, all'83' arriva il meritevole sorpasso: un tiro sporcato di Pedraza si trasforma in un assist perfetto per Pinamonti, che da due passi di testa non sbaglia e firma il definitivo 2-1. Nel finale il Cagliari, rimasto anche in dieci uomini per il doppio giallo a Obert, non riesce a imbastire una vera reazione, consegnando la vittoria agli uomini di Gattuso.

Frosinone-Torino 2-0

Dopo un primo tempo bloccato, giocato su ritmi bassi e segnato anche dall'infortunio nelle file dei ciociari, la partita si sblocca in avvio di ripresa: al 48' Ghedjemis lascia partire un sinistro che batte il portiere granata, portando avanti i padroni di casa. Il Torino prova a reagire inserendo, ma la difesa del Frosinone si compatta con ordine e sventa i pericoli, con un salvataggio miracoloso sulla linea a negare il pareggio agli ospiti. Nel pieno del recupero, al 93', i ciociari chiudono definitivamente i conti: su un suggerimento di Amey, Calò arriva a rimorchio e scarica in rete di prima intenzione con un destro preciso che vale il definitivo 2-0 e fa esplodere la festa dello stadio di casa.

La classifica di Serie A

La nuova classifica di Serie A: Lazio 28, Inter 25, Roma 24, Como 23, Milan 21, Frosinone 20, Juventus 14, Napoli 14, Bologna 14, Cagliari 13, Torino 13, Atalanta 11, Genoa 10, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Udinese 5, Fiorentina 5, Parma 5, Venezia 3.