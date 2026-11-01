Vanoli: "Gonçalves e Beto devono capire di poter essere un'arma in più. Abbiamo cinque punti perché...."

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Sassuolo.

“Abbiamo cinque punti perché…”

Queste le sue parole: “Abbiamo cinque punti perché stiamo facendo errori. Penso però che siamo in netta crescita, abbiamo sfiorato più volte la vittoria e penso che la strada sia quella giusta. Dobbiamo crescere però, non è possibile staccare completamente in alcuni momenti della partita. Ho fatto vedere ai ragazzi la mancata rincorsa su De Keteleare ed una fatta all'82' da Mastantuono e Oulai, io voglio questo. L'attacco? Penso che sia Beto che Pellegrino siano idonei per il gioco che facciamo, abbiamo anche degli esterni forti che possono mettere dei bei palloni. Dobbiamo lavorare meglio nel trovare la punta coi cross, ma penso che anche sotto questo punto di vista stiamo migliorando. Quando Beto è entrato con l'Atalanta, sebbene per pochi minuti, mi è piaciuto molto”.

Sul centrocampo

Fagioli ha fatto la sua miglior stagione da play, ma può essere anche impiegato come in mezzala come in Nazionale, è tutta una questione di equilibrio. Sto avendo risposte anche da Oulai: da lui mi aspetto tanto, è un ragazzo giovane e lo sto vedendo diverso dal mio arrivo.

Su Gonçalves e Joao Mario

Pedro è un giocatore duttile, così come Joao Mario. Sicuramente nella nostra squadra potrebbe fare anche la mezzala, è un giocatore che potrebbe darci una grande mano.

Sulle difficoltà in difesa…

“Stiamo lavorando tanto sulle situazioni difensive, ma commettiamo ancora errori che non voglio vedere, anche se penso di aver visto dei miglioramenti ds quando sono arrivato”.