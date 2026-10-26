Arriva la decisione di Orsato sulla terna arbitrale di San Siro: un turno di stop per Mariani e compagnia

Anche se non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale in merito, l'AIA prende una posizione decisa sulla terna arbitrale di Inter-Fiorentina.

Tre i fermati

Sono state rese note le designazioni del turno infrasettimanale che partirà domani sera, e il nome di Mariani non figura in nessun incontro, al pari di quelli di Fabbri e Sassuolo, i due presenti in sala Var rei di non aver chiamato l'arbitro a rivedere il contatto tra Viery e Thuram.

La decisione di Orsato

Turno di riposo per la terna di San Siro, che quindi non sarà presente in nessuna sfida di Serie A o Serie B: non una punizione esplicita ma un messaggio chiaro e abbastanza inequivocabile arrivato dal designatore Orsato.