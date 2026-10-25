Sabatini controcorrente: "Giusto non dare rigore su Thuram, vi spiego perché. La Fiorentina è stata tenuta a galla da.."

Sandro Sabatini, noto giornalista, è intervenuto sul suo Canale YouTube per analizzare la sconfitta della Fiorentina per mano dell'Inter.

Sulla partita

Queste le sue parole: “L'Inter ha giocato meglio oggi rispetto alla Champions, ma non ha offerto grande spettacolo. È stata semmai una pazza Inter, che recupera ancora una volta contro una Fiorentina che già pregustava la vittoria. L'Inter ha vinto meritatamente, complessivamente è stato De Gea che ha fatto tre grandi parate soprattutto su Thuram".

"Giusto non dare il rigore su Thuram"

Sabatini ha poi analizzato il mancato rigore concesso a Thuram: “Secondo me l'arbitro valuta che Thuram corre e nella corsa è il francese che va ad impattare sulla gamba di Viery. Non c'è uno sgambetto, non c'è un'entrata né un fallo, è un contatto tra la corsa di Thuram e la posizione statica del difensore. Invece è netto il rigore di Valdepenas, la Fiorentina protesta ma la trattenuta è evidentissima”.