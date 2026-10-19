Stadio Franchi, la reazione della Fiorentina all'annuncio della Funaro. I tempi per la chiusura probabile dell'iter

E la Fiorentina come ha reagito all'annuncio del pubblico interesse per la proposta del club viola per il Franchi, accompagnato da alcune prescrizioni?

Strada giusta presa da tempo

Che tutto fosse incanalato per il verso giusto ormai era chiaro da diverso tempo, così com'era chiaro il fatto che qualche compromesso sarebbe stato indispensabile, a cominciare da quello per la lunghezza della concessione che non sarebbe mai potuto essere di 90 anni come sperato dai viola in un primo momento.

Una nuova proposta

Incassato questo risultato, da considerare positivo, la Fiorentina è già pronta a riscrivere la propria proposta seguendo le indicazioni arrivate dalla conferenza dei servizi e dalla giunta comunale.

Soddisfazione al Viola Park

L'aria che tira all'interno del Viola Park è di soddisfazione per aver raggiunto in sostanza un accordo, al termine di una lunga contrattazione che in pratica è andata in scena da quando è cambiato il vertice cittadino da una parte, ed è scomparsa, purtroppo in tragiche circostanze, una controparte dirigenziale in gigliato dall'altra.

Nessuno si dà dei tempi adesso ed è anche impossibile darseli, però la volontà di tutte le parti è quella di accelerare il più possibile l'iter che prevede, dopo la riscrittura della proposta, un passaggio in conferenza e l'indizione di una gara d'appalto. Probabilmente la fine di questo iter avverrà la prossima primavera.