Funaro: "60 anni di concessione dello stadio alla Fiorentina a fronte di 101 milioni di impegno. Manutenzione straordinaria a carico del club"

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha annunciato quello che aveva già anticipato ieri sera Fiorentinanews.com. Con le sue parole viene confermato l'interesse pubblico della proposta fatta dalla Fiorentina per entrare nei lavori di rifacimento dello stadio Artemio Franchi.

“Si è concluso il lavoro della conferenza dei servizi - ha detto Funaro - E' un momento estremamente importante, è la fine di un primo step di un percorso a cui noi teniamo particolarmente con il rifacimento del nostro stadio e la risposta alla proposta della Fiorentina. Abbiamo portato in giunta la delibera per la dichiarazione di pubblico interesse, è questo un passaggio cruciale”.

Prescrizioni

“Ci saranno delle prescrizioni come è normale che sia. Abbiamo approvato la delibera di giunta, faremo un passaggio di comunicazione in Consiglio Comunale. La conferenza dei servizi ha definito le condizioni per dare all'impianto una prospettiva di lungo periodo e tutelare il bene pubblico, che è un impianto sportivo ma anche monumento tutelato delle belle arti”.

Concessione e impegno economico

“Ci sarà una concessione lunga 60 anni a fronte di 101 milioni di impegno, e c'è anche una parte di manutenzione ordinaria e straordinaria che sarà a carico della controparte. Sono previsti cinque cicli di interventi, valutati in circa 70 milioni di euro che si aggiungono agli investimenti iniziali. 54 sono i milioni di euro per il completamento delle opere, alle quali si aggiunge la fase tre dei lavori (rifiniture, sky box ecc…), ovvero 47 milioni. La convenienza economica della proposta della Fiorentina è stata verificata dal Politecnico di Milano, analizzando tre ipotesi diverse tra di loro”.

“Ci sarà un abbattimento del canone di affitto a fronte dell'impegno del club viola”.

Passaggio non defiinitivo

“Questo è un passaggio importante ma non finale, da oggi la Fiorentina può presentare la proposta definitiva recependo le prescrizioni. Non abbiamo tempi di questo, prima viene presentate e prima si apre la conferenza decisoria. Noi auspichiamo nel più breve tempo possibile ovviamente, ma la legge non specifica i tempi per questo. Abbiamo dato tutti quanti una risposta vera per avere un impianto tutelato, rigenerato, moderno per tutti i fiorentini e per i tifosi viola". (Ha collaborato Mattia Sorbetti)