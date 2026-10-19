Funaro: “Primo lotto del Franchi terminato entro maggio 2027. Un passaggio decisivo per il futuro dello stadio”

Il termine dei lavori del primo lotto del Franchi resta fissato a fine maggio 2027. A ribadirlo è il sindaco di Firenze Sara Funaro, che fa il punto sul percorso del progetto e sul confronto con la Fiorentina.

Fine lavori primo lotto

“Non esiste un project degli stadi senza prescrizioni. Ci deve essere bilanciamento tra proponente e amministrazione” spiega Funaro. Che poi aggiunge: “Ci sono delle lavorazioni che abbiamo ribaltato, altre che abbiamo deciso di anticipare, ma a parte questo, ad oggi siamo a fine maggio 2027 per il termine dei lavori del primo lotto”.

Soddisfazione

La sindaca esprime soddisfazione anche per il dialogo costruito con il club: “La prima soddisfazione è di essere riuscita in questi poco più di due anni ad avere un rapporto e una dialettica con la Fiorentina e con tutti i soggetti che ruotano intorno al mondo del calcio e dello stadio”.

Il percorso amministrativo prevede ancora tappe decisive: “Questo di oggi non è un passaggio banale, un passaggio qualunque. Ora ci saranno la conferenza decisoria e la gara per dare un futuro certo allo stadio”.

Candidatura europei

Infine, il capitolo Europei, con Firenze in attesa delle valutazioni della Uefa: “Abbiamo presentato tutta la documentazione, ci teniamo ad esserci dentro ma aspettiamo speranzosi la decisione della Uefa, guardando a tutti gli aspetti delle varie candidature”. (Ha collaborato Mattia Sorbetti)