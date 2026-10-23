Valcareggi attacca Orsato: “Quello che fanno è una vergogna. Ci sarebbe il penale. E su Baldini…"

Furio Valcareggi, ospite di Lady Radio, ha affrontato diversi temi legati alla Fiorentina, soffermandosi in particolare sulla classe arbitrale e sulle prospettive della squadra viola. Parole durissime nei confronti di Daniele Orsato, designatore arbitrale, con una critica esplicita anche alla gestione del VAR. Valcareggi ha poi espresso il proprio giudizio sulla squadra e sull’allenatore Paolo Vanoli, commentando anche l’ipotesi di un eventuale arrivo di Silvio Baldini a Firenze.

Valcareggi durissimo su Orsato: «Quello che fanno è una vergogna»

Nel corso del suo intervento a Lady Radio, Valcareggi non ha usato mezzi termini nel commentare l’operato della classe arbitrale e il ruolo di Orsato: “Orsato quando viene a Firenze non deve nemmeno passare da Viale Fanti, devono smettere, quello che fanno è una vergogna. Per quello che fanno con il VAR ci sarebbe il penale. Con questo calcio abbastanza libero, ci vuole un ex calciatore ad arbitrare, un nome potrebbe essere Aldo Firicano.”

«La squadra è forte, l’allenatore può diventare bravo»: il giudizio su Vanoli e Baldini

Valcareggi ha espresso anche la propria valutazione sulla Fiorentina, mostrando fiducia nelle qualità della rosa ma lasciando aperto il giudizio sul percorso del tecnico viola: “La squadra è forte, l’allenatore può diventare bravo.” Spazio anche a Silvio Baldini e all’ipotesi di un suo approdo a Firenze. Valcareggi ha riconosciuto il valore umano del tecnico, spiegando però di non considerare sbagliata la scelta di puntare su Vanoli: “Baldini ha avuto una vita dura, lo ammiro e lo conosco da tanto tempo, ho un rapporto importante con lui, ma non credo sia stato sbagliato prendere Vanoli”.