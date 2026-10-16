Fabbri, adesso si festeggia: arriva il primato mondiale per il tifosissimo viola!

Il tifosissimo della Fiorentina Leonardo Fabbri si toglie un'altra grande soddisfazione: l'atleta 29enne, reduce dall'oro raccolto nell'ultimo Europeo di Birmingham, adesso non è più ‘soltanto’ il migliore d'Europa.

In cima alla lista

Lo certifica il ranking internazionale: a coronamento di una stagione fenomenale, costellata di vittorie, adesso Leo si può godere anche il numero uno nel ranking internazionale di getto del peso - redatto dalla World Athletics -, trovandosi in cima alla classifica con 1400 punti.

Esulta Firenze

E non è l'unico: pochi giorni fa è arrivata la stessa gioia, ma nel salto in lungo, per Larissa Iapichino. Due conferme per due atleti lanciatissimi che rappresentano Firenze nel mondo.