Fagioli, un gol annullato che lascia dubbi. Beto "ostacola" Gnonto per la prima gioia con la Fiorentina

La Fiorentina torna in campo dopo la lunga pausa per le Nazionali nel peggiore dei modi, perdendo per 2-1 in trasferta sul campo del Genoa. Una partita tirata e incerta fino alla fine, ma anche ricca di episodi che hanno fatto discutere.

il 2-2 di Fagioli andava annullato?

Nell'analizzare l'arbitraggio del match occorre partire dalla fine, ovvero quando Fagioli mette a segno la rete del 2-2 dopo aver battuto velocemente un calcio di punizione. Urlo strozzato in gola per il centrocampista della Nazionale, visto che tale rete viene annullata. Decisione presa in quanto il gioco era fermo, visto che erano in corso delle sostituzioni. Tale scelta arbitrale ha suscitato la perplessità del diretto interessato, mentre le moviole del giorno dopo hanno dato ragione al direttore di gara.

Irregolare il gol di Gnonto, Ranieri rischia

Anche nel corso del primo tempo la Fiorentina ha visto annullato un suo gol. Sarebbe stata la prima marcatura in viola per Gnonto, ma nello sviluppo dell'azione è stata pizzicato un tallone di Beto in posizione irregolare. Giornata da dimenticare per Ranieri, che nel corso del primo tempo viene ammonito per un intervento che poteva anche portare a valutare il cartellino rosso. Nelle ripresa, infine, giusto non concedere rigore per un contatto in area tra Messias e Fagioli.