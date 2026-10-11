Molle e senza coraggio: così il Genoa diventa più grande della Fiorentina. Un punto meritato solo nel finale... ma senza Jimenez

Si può mostrarsi tendenzialmente superiori per (poco) più di metà gara ma subire in modo clamoroso l'avversario appena inizia la partita? E' la caratteristica delle squadre ‘smidollate’, impaurite come è parsa la Fiorentina di ieri nella prima mezz'ora, dove ha compromesso la partita e rischiato anche di incassare il terzo gol. Contro un avversario che non aveva ancora vinto in campionato e con valori oggettivamente scadenti ma che è diventato più grande della Fiorentina dei Dragusin, dei Fagioli, degli Ndour o dei Mastantuono, giusto per citare i più celebrati della sosta.

Sveglia tardiva ma senza il ‘migliore’

Il punto alla fine la Fiorentina lo stava quasi per portare a casa ma non può bastare un quarto d'ora finale di assalto, scrive La Nazione, perché prima la squadra viola stava sbattendo sterilmente sulle difesa genoana. Poi l'autogol propiziato da Jimenez… subito sostituito dopo il 2-1. E dire che lo spagnolo era stato il migliore, o almeno uno dei meno peggio.