Tre settimane e quindici allenamenti dopo per ritrovarsi... ad agosto! Passi indietro tragici per Vanoli e il gruppo

Tutto quello che nessuno avrebbe voluto o si sarebbe aspettato, condensato nella prima mezz'ora di Genoa-Fiorentina di ieri: una squadra tornata indietro agli incubi di inizio stagione, alla sconnessione tra reparti di agosto e agli errori delle prime tre giornate. E dire, sottolinea il Corriere dello Sport, che Vanoli ha avuto tre settimane e circa quindici allenamenti per provare e preparare la Fiorentina del dopo sosta.

Errori ed orrori del tecnico

Tra i capi di imputazione del tecnico, almeno tre scelte curiose e diverse da quanto stava maturando fino a prima della pausa del campionato. Quella di Gnonto alto a sinistra, la preferenza a Beto rispetto a Pellegrino ma soprattutto Oulai schierato da trequartista, in un ruolo ambiguo e non suo, tanto da costringerlo al cambio all'intervallo. Un peccato di gioventù forse ma in cui la Fiorentina non può permettersi di ricadere.