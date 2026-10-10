Vanoli: "Abbiamo regalato un tempo, troppo lenti a capire il Genoa. Gonçalves e Mastantuono importanti ma il problema non sono stati i cambi"

A Dazn arrivano le parole di Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, dopo la sconfitta contro il Genoa:

"Mi aspettavo un approccio diverso, abbiamo regalato quasi un tempo andando sotto di due gol. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, dove dobbiamo migliorare forse nel giocare a meno tocchi e quando l’abbiamo fatto siamo andati a fare gol. Siamo una squadra giovane, fatta di alti e bassi e questi sono i bassi. Ci devono essere di insegnamento perché su nessun campo puoi perdere 20-25 minuti.

Se vuoi andare a pressare alto, devi andare con altra energia e più coraggio, siamo stati una via di mezzo dove le squadre ti fanno male. Ci abbiamo messo tanto a capire come erano disposti loro, nei primi 20-25 minuti eravamo lunghi e non eravamo squadra. A volte non riusciamo a correggerci subito. Nel secondo tempo l’abbiamo fatto meglio, siamo stati padroni del campo creando tanto, però trovando poco lo specchio. E’ una lezione come ho detto ai ragazzi.

A che punto è Pedro Gonçalves? Ho una rosa ampia dove si possono scegliere giocatori, si prova a farlo in base alle partite, avendo anche cinque sostituzioni. Può darci qualcosa di più, Njie era una cartuccia che ci siamo tenuti per giocare più a campo aperto. Mastantuono? E’ un giocatore importante, deve saper fare questi viaggi ed essere pronto a giocare. Lui l’ha fatto, la sua condizione fisica si è vista oggi. Non credo che il problema oggi siano stati i cambi, l’approccio è quello che dobbiamo capire e migliorare".