Altro che bentornato campionato, il Genoa aggancia subito la Fiorentina. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Doccia gelatissima per la Fiorentina che torna al campionato sbattendo malamente sul Genoa di De Rossi, che l'ha battuta per 2-1 nel primo anticipo della sesta giornata, con le reti di Osmajic e Messias. Era una bella occasione per la squadra viola di issarsi un po' più in su verso il centro classifica e invece la realtà parla ancora di bassifondi e soprattutto di aggancio da parte dello stesso Genoa.

La classifica

La nuova classifica: Roma 13, Inter 13, Lazio 13, Cagliari 12, Milan 11, Como 10, Frosinone 10, Juventus 10, Sassuolo 7, Napoli 7, Atalanta 6, Lecce 6, Udinese 4, Monza 4, Torino 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Bologna 2, Venezia 0.