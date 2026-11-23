De Gea: 6 Primo intervento tutto sommato comodo su una conclusione di Birindelli. Questo prima di doversi inchinare davanti al rigore di Varela. E anche stavolta rimanere con la porta imbattuta resta una chimera per lui e per la squadra. Per altre due volte deve ripetere il gesto di raccogliere il pallone in fondo al sacco, suo malgrado e senza colpa. Un altro intervento su Pessina per far vedere di essere presente.

Jimenez: 6 Con il Monza schiacciato e con un blocco molto basso, gode di spazio per poter concludere dalla distanza. E lo spagnolo non è certo timido in questo tipo di situazioni. E' uno dei pochi ad avere un cambio di passo degno di questo nome, ma non trova nessuno a raccogliere le sue idee.

Dragusin: 5 Lascia tanto spazio per il cross di Pessina per Varela nell'azione del raddoppio. Approssimativo anche in altre circostanze.

Viery: 6 Ko muscolare dopo 27 minuti per lui, vissuti senza la minima apprensione. Ranieri: 5,5 Al centro purtroppo c'è spazio per il Monza per colpire.

Joao Mario: 5,5 Nel primo tempo i due terzini sono quelli che spingono di più. Ma i primi 15 minuti della ripresa sono da giocatore in affanno.

Ndour: 4,5 Non è un difensore centrale e quando Varela si ritrova da solo contro di lui nei pressi della porta di De Gea già si frega le mani e pregusta il gol (per altro con un grande colpo di tacco). Il problema per lui e per la Fiorentina è che non è nemmeno un centrocampisa, almeno nella versione vista in Brianza.

Oulai: 5 Thiam sbaglia il rinvio e allora prova a punirlo con un piazzato dalla distanza sul quale però lo stesso portiere monzese compie un miracolo in ripiegamento estremo. La sciocchezza arriva in conclusione di primo tempo quando blocca con un braccio larghissimo la conclusione di un avversario in area di rigore viola. E' ovviamente penalty che viene trasformato con tranquillità da Varela. Fino a quel momento era forse il migliore, poi naufraga con il resto della squadra.

Mastantuono: 4 Non gli riesce niente, ma proprio niente, se non andare a schiantarsi puntualmente sugli avversari. Beto: 5,5 Ha subito l'occasione per timbrare, ma che sia rovesciata, che sia di testa, non riesce proprio mai a prendere un pallone pieno. E così la sua incornata ravvicinata finisce larga invece che in porta. Quando la prende un po' meglio, c'è il palo a negargli la gioia del gol.

Gonçalves: 5 Lascia il campo dopo aver inciso poco o nulla e averci fatto vedere un tentativo di pallonetto trasformatosi in comodo passaggio al portiere del Monza. Njie: 5,5 Due tagli in area uguali e due conclusioni pressoché identiche respinte da Thiam, iniziative però isolate.

Gnonto: 4,5 Lo cercano spesso i compagni e tante volte ha l'opportunità di puntare l'avversario in quelli che, teoricamente, sarebbero pericolosi uno contro uno. Ma è lento e scolastico assieme, una combinazione drammatica. Valdepenas: 5 Tocchetti inutili e cross lenti giusti per le mani di Thiam.

Pellegrino: 5 Ha l'opportunità di accorciare le distanze dopo il terzo gol del Monza, ma finisce per esaltare l'estremo difensore biancorosso. Cicca un'altra buona palla in area. In fase offensiva questo è quello che è riuscito a produrre oggi.

Vanoli: 4 Sicuramente ci dirà che la sua squadra ha prodotto molto, che ha avuto sfortuna e roba simile. La sostanza è però che la Fiorentina esce dalla trasferta di Monza con un pesante 3-0 sul groppone, con gli stessi problemi difensivi e con una fragilità caratteriale preoccupante.