Un rientro dalla sosta a dir poco incredibile per la Fiorentina, perfino peggiore di quello di ottobre dove la squadra di Vanoli aveva perso per 2-1 a Genova. Il 3-0 subito a Monza, firmato dalla doppietta di Varela e da Robinson, non ha ragione di esistere e non ha alcuna giustificazione. Un risultato drammatico, che rigetta la Fiorentina in piena bagarre retrocessione, scavalcata anche dallo stesso Monza.

La nuova classifica

La nuova classifica di Serie A: Lazio 32, Roma 30, Inter 29, Milan 27, Como 26, Juventus 21, Frosinone 20, Napoli 18, Bologna 18, Cagliari 16, Genoa 16, Atalanta 15, Torino 14, Lecce 10, Monza 10, Fiorentina 9, Sassuolo 8, Parma 8, Venezia 6, Udinese 6.