Clamoroso epilogo di giornata a Bergamo, dove l'Atalanta ha rimontato l'Inter fino a raggiungerla sul 4-4, al termine di una partita a dir poco pirotecnica. Gara che era nata tutta in discesa per gli ospiti, avanti già di due gol alla mezz'ora grazie a una deviazione di destro e una di testa di Pio Esposito. Gol quasi immediato però di Elmas a riaprire la gara al 35', prima dell'intervallo.

Ripresa aperta subito dal terzo gol di Esposito, servito in verticale da Thuram e freddo davanti a Sportiello. L'Atalanta però riesce a rientrare in partita e De Ketelaere di testa segna il 2-3 al 72'. Altri quattro minuti e Thuram guadagna un rigore, che Sucic trasforma chiudendo apparentemente la partita. Con la forza della disperazione la Dea si getta in area e Rowe pesca ancora De Ketelaere per la staffilata del 3-4. Nel forcing finale, prima Martinez salva su Pasalic e poi Bastoni commette un fallo di mano al 90' in area: rigore e trasformazione da parte di Kessie per il 4-4 finale.

La nuova classifica

La nuova classifica di Serie A: Lazio 32, Roma 30, Inter 29, Milan 27, Como 26, Juventus 21, Frosinone 20, Napoli 18, Bologna 18, Cagliari 16, Genoa 16, Atalanta 15, Torino 14, Lecce 10, Fiorentina 9, Sassuolo 8, Parma 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 6.