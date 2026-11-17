Alla Fiorentina arriva in prova un giovanissimo prospetto albanese. Come riporta il sito ligasport.al, il mediano classe 2010 Ryan Dybeli, attualmente in forza al KF Vora U17, sarà a Firenze per un provino in viola.

Chance per Dybeli

Il giocatore albanese avrà l'opportunità di mostrare i suoi valori e il suo potenziale davanti agli allenatori viola e al personale tecnico del club gigliato.

Percorso in Nazionale

Dybeli sta facendo tutta la trafila delle nazionali giovanili. Nel 2026 ha esordito a maggio con la Nazionale U16 e a fine settembre con la Nazionale U17. Appena 3 giorni fa la doppietta contro i pari età della Scozia.