Alla Fiorentina arriva in prova un talentino albanese coetaneo di Croci. Pochi giorni fa una doppietta alla Scozia
Alla Fiorentina arriva in prova un giovanissimo prospetto albanese. Come riporta il sito ligasport.al, il mediano classe 2010 Ryan Dybeli, attualmente in forza al KF Vora U17, sarà a Firenze per un provino in viola.
Chance per Dybeli
Il giocatore albanese avrà l'opportunità di mostrare i suoi valori e il suo potenziale davanti agli allenatori viola e al personale tecnico del club gigliato.
Percorso in Nazionale
Dybeli sta facendo tutta la trafila delle nazionali giovanili. Nel 2026 ha esordito a maggio con la Nazionale U16 e a fine settembre con la Nazionale U17. Appena 3 giorni fa la doppietta contro i pari età della Scozia.
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