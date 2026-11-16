Andreazzoli: "Inizio di campionato inaspettato con la Fiorentina Primavera. Abbiamo bruciato le tappe e adesso..."

A margine del 53esimo Giglio d'Oro, evento internazionale di ciclismo che viene assegnato ogni anno dal 1974 al miglior corridore professionista italiano della stagione che si è svolto a Firenze, ha parlato l'allenatore della Fiorentina Primavera Aurelio Andreazzoli.

Sull'inizio di stagione con la Fiorentina Primavera

“Un impatto inaspettato, non perché non avevo fiducia, perché ero fiducia ce l'avremmo fatta. Ma i tempi sono stati minori rispetto a quelli che pensavo. Si è formato un substrato interessante che si vede che ogni volta che scendiamo in campo e adesso possiamo inserire alcuni tasselli”.

Sui giovani

“Bisogna essere aperti ai giovani, che però devono essere messi nelle condizioni migliori. Se parliamo della nostra Nazionale, ha bisogni di calciatori di qualità. Quello che dimostrano tutte le nostre nazionali under. Fino a oggi abbiamo avuto difficoltà nell'ultimo scalino, apparso insormontabile”.

Sui club

"Se ci sono squadre di club che hanno pochissimi giocatori italiani diventa tutto più difficile, anche chi sceglie è in difficoltà. I calciatori italiani giovani hanno difficoltà a colmare il gap di conoscenze con gli altri. A noi manca grinta? Per me è una stupidaggine. Lo abbiamo visto ieri sera contro il Belgio: il gap è tecnico".