Andreazzoli: "Le partite non sono mai indirizzate a fine primo tempo, sconfitta che servirà per crescere"

Aurelio Andreazzoli, allenatore della Primavera della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali viola dopo la sconfitta di oggi per 2-3 in casa contro il Como.

Lezione per maturare

"Le partite non sono mai indirizzate fino alla fine, figurati alla fine del primo tempo. Abbiamo fatto un bel primo tempo, non posso rimproverare granché nemmeno per il secondo se non essere dispiaciuti per la piega che ha preso su tre situazioni che ci siamo un po' condizionati a subire. Il calcio è questo, bisogna essere bravi a reagire alle avversità. E' esperienza che devono fare i ragazzi, non è la prima volte succede anche a me che un po' di esperienza ce l'ho. Bisogna maturare sotto gli aspetti negativi, accettarli e verificare se abbiamo fatto tutto. In dieci minuti la partita ha preso una piega che ha abbassato le nostre sicurezze: questo ci deve servire per migliorare, hanno determinato gli episodi ma anche la voglia degli avversari di recuperare".

Gli aspetti positivi

"Abbiamo fatto un primo tempo notevole, i ragazzi hanno costruito così come volevamo. Situazione da accettare, perché il campo ha detto questo e il campo dice sempre che le situazioni sono reali".