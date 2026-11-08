Mancini al Viola Park per Fiorentina-Como: sotto osservazione il centrocampista preferito ad Amatucci

Il match tra Fiorentina e Como, in programma al Viola Park e con fischio d'inizio fissato per le ore 15.00, ha uno spettatore d'eccezione. Si tratta del ct della Nazionale Roberto Mancini, che non si limita certo a visionare partite di Serie A o dei principali campionati europei.

Nel mirino un giocatore del Como

Il commissario tecnico azzurro, ripreso dai canali social del Como, è presente al centro sportivo viola per seguire da vicino uno die talenti su cui ha puntato per i prossimi impegni della Nazionale. Si tratta di Riccardo Cassano, centrocampista classe 2009 che fin qui ha totalizzato 13 presenze e 1 gol tra Campionato Primavera 1 e Youth League con la Primavera lariana.

Preferito ad un ex viola

Secondo voci insistenti, per le imminenti sfide dell'Italia contro Francia e Belgio doveva essere convocato Lorenzo Amatucci. L'ex viola sta facendo faville nelle file del Deportivo A Coruna, ma evidentemente Mancini gli ha preferito il giovane centrocampista che presto potrebbe entrare anche nel giro della prima squadra di Fabregas.