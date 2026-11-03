Suwarso: "Non abbiamo sbagliato su Kean, avevamo fatto controlli approfonditi. Poi ha avuto un altro problema"

Il presidente del Como Mirwan Suwarso, ha parlato a La Provincia anche dell'acquisto dalla Fiorentina di Moise Kean (LEGGI QUI LE ALTRE SUE DICHIARAZIONI).

Le parole su Kean

“Se abbiamo sbagliato la valutazione su Kean? No. Abbiamo fatto controlli approfonditi. Poi ha avuto un problema indipendente da quello. A Genova è entrato benissimo, abbiamo un contratto lungo, Kean farà bene al Como perché è un ottimo giocatore”.

La stagione di Kean

Al momento Kean ha giocato appena 6 partite con il Como, di cui solo 2 partendo da titolare. Adesso starà fuori per almeno altre 4 settimane per il solito problema che lo affligge alla tibia.