Suwarso: "Aiutati dagli arbitri? Nel gol subito dalla Fiorentina c'era un fallo su Valle"

Mirwan Suwarso riaccende il dibattito sugli episodi arbitrali e torna anche a parlare di Fiorentina–Como. Il presidente lariano, nell’intervista concessa a La Provincia di Como e pubblicata oggi, ha introdotto personalmente l’argomento.

Interpellato poi sulle discussioni riguardanti presunti favori arbitrali al Como, ha sostenuto che "gli episodi si compensano, che il dibattito spesso vada dove tira il vento, un piano dialettico, tesi alimentate per il gusto della discussione. Il fallo su Diao con la Roma? Quello su Da Cunha a Torino? Quello su Valle sul gol della Fiorentina? Non ci faccio tanto caso, è materia per riempire i salotti tv".

Un riferimento con cui Suwarso rivendica una presunta irregolarità ai danni del giocatore del Como nell’azione della rete gigliata.