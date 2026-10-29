Fiorentina-Atalanta 0-0 Via al match! Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
FIORENTINA-ATALANTA 0-0
Fiorentina: De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Fagioli, Ndour, Brescianini, Mastantuono, Njie, Pellegrino. All. Vanoli.
Atalanta: Carnesecchi, Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Elmas, Zalewski; Krstovic. All. Sarri.
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Rischia di approfittarne subito l'Atalanta, Elmas ispira Gaetano che vince un rimpallo con Fagioli al limite e poi spara ma per fortuna alto
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Costretto a farsi medicare Brescianini per una fuoriuscita di sangue dal naso: Fiorentina al momento in 10
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Ci prova ancora Joao Mario, uno dei più attivi: destro dal limite basso ma deviato in corner
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Ammonito Viery
Il brasiliano trattiene Krstovic su una ripartenza orobica e si becca il giallo
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Ndour con un batti e ribatti
Altro bello sprint di Joao Mario che porta il pallone in area, Brescianini cerca lo sfondamento e poi trova Mastantuono, tocco dietro per Ndour che dopo 4-5 tocchi prova di sinistro: un paio di deviazioni, l'ultima di Pellegrino, rischiano di beffare Carnesecchi, che salva di piede
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Che rischio per la Fiorentina anche se c'era fuorigioco! Krstovic lasciato libero di giocarla da Viery, libera De Ketelaere, solo davanti a De Gea ma il belga apre male la traiettoria. Sarebbe stato annullato il gol
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Azione personale travolgente di Zappacosta, che aggira prima Fagioli e poi Viery, salvo poi perdere il passo e crossare direttamente sul fondo
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Pellegrino a vuoto!
Gran bel cross di Jimenez da destra, Pellegrino taglia davanti a Obric ma manca la deviazione, è lo stesso difensore a toccarla in angolo
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Ancora De Ketelaere pericoloso! Stavolta da destra mette un pallone basso al centro, sporcato, che attraversa tutta l'area piccola ma senza danni per la Fiorentina
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Brivido viola stavolta!
Si vede per la prima volta l'Atalanta, con De Ketelaere che da sinistra passa fino in fondo e crossa basso per Elmas che calcia a botta sicura da centro area: salva tutto Viery che si immola!
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Gran lancio di Fagioli per Njie, che colpisce male col sinistro tentando l'assist di prima: Pellegrino si fa largo spingendo per colpire di testa e commette fallo
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Doppio corner viola battuto da Mastantuono: sul secondo il pallone viene respinto in zona Fagioli, gran botta ma ancora fuori misura
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Mastantuono!
L'azione viola porta il pallone all'argentino che sulla zona destra va stavolta proprio sul piede debole, sfidando Bernasconi, e poi calcia: Carnesecchi devia in angolo!
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Bella iniziativa di Joao Mario che cavalca a sinistra verso il centro, seminando Elmas: il macedone lo stende da dietro e si becca il primo giallo
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Fiorentina molto aggressiva e attiva a sinistra con l'asse Joao Mario-Brescianini-Njie. Da un tentativo del portoghese nasce quasi un assist a Pellegrino
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Azione viola che si sviluppa a sinistra, con Brescianini che si sovrappone a Njie e crossa basso, palla che schizza poi verso Jimenez: gran botta di destro e palla alta
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Pellegrino pericoloso!
Recupera alto il pallone la Fiorentina con Mastantuono, poi sfera che finisce a Pellegrino: sinistro radente e insidioso che sfila accanto al palo di Carnesecchi
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Subito un cambio per Sarri
Non ce la fa Kristensen che deve lasciare il posto a Scalvini, difesa atalantina ai minimi termini
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Entra in area Njie da sinistra! Pallone allontanato dalla difesa atalantina, poi Brescianini sul prosieguo vince un rimpallo con Zappacosta e cerca il cross scavato dal fondo: esce facile Carnesecchi
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Subito un problema fisico per Kristensen e gioco momentaneamente fermo
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Inizia il match!
Dopo l'ampia sventolata di bandierine, organizzata dalla Fiesole, inizia Fiorentina-Atalanta. Primo possesso per la squadra nerazzurra