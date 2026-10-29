Fiorentina-Atalanta 0-0 Via al match! Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

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FIORENTINA-ATALANTA 0-0

Fiorentina: De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Fagioli, Ndour, Brescianini, Mastantuono, Njie, Pellegrino. All. Vanoli.

Atalanta: Carnesecchi, Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Elmas, Zalewski; Krstovic. All. Sarri.

  • 25'
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    Rischia di approfittarne subito l'Atalanta, Elmas ispira Gaetano che vince un rimpallo con Fagioli al limite e poi spara ma per fortuna alto

  • 35'
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    Costretto a farsi medicare Brescianini per una fuoriuscita di sangue dal naso: Fiorentina al momento in 10

  • 32'
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    Ci prova ancora Joao Mario, uno dei più attivi: destro dal limite basso ma deviato in corner

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    30'
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    Ammonito Viery

    Il brasiliano trattiene Krstovic su una ripartenza orobica e si becca il giallo

  • 29'
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    Ndour con un batti e ribatti

    Altro bello sprint di Joao Mario che porta il pallone in area, Brescianini cerca lo sfondamento e poi trova Mastantuono, tocco dietro per Ndour che dopo 4-5 tocchi prova di sinistro: un paio di deviazioni, l'ultima di Pellegrino, rischiano di beffare Carnesecchi, che salva di piede

  • 26'
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    Che rischio per la Fiorentina anche se c'era fuorigioco! Krstovic lasciato libero di giocarla da Viery, libera De Ketelaere, solo davanti a De Gea ma il belga apre male la traiettoria. Sarebbe stato annullato il gol

  • 25'
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    Azione personale travolgente di Zappacosta, che aggira prima Fagioli e poi Viery, salvo poi perdere il passo e crossare direttamente sul fondo

  • 23'
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    Pellegrino a vuoto!

    Gran bel cross di Jimenez da destra, Pellegrino taglia davanti a Obric ma manca la deviazione, è lo stesso difensore a toccarla in angolo

  • 22'
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    Ancora De Ketelaere pericoloso! Stavolta da destra mette un pallone basso al centro, sporcato, che attraversa tutta l'area piccola ma senza danni per la Fiorentina

  • 19'
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    Brivido viola stavolta!

    Si vede per la prima volta l'Atalanta, con De Ketelaere che da sinistra passa fino in fondo e crossa basso per Elmas che calcia a botta sicura da centro area: salva tutto Viery che si immola!

  • 17'
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    Gran lancio di Fagioli per Njie, che colpisce male col sinistro tentando l'assist di prima: Pellegrino si fa largo spingendo per colpire di testa e commette fallo

  • 1'
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    Doppio corner viola battuto da Mastantuono: sul secondo il pallone viene respinto in zona Fagioli, gran botta ma ancora fuori misura

  • 14'
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    Mastantuono!

    L'azione viola porta il pallone all'argentino che sulla zona destra va stavolta proprio sul piede debole, sfidando Bernasconi, e poi calcia: Carnesecchi devia in angolo!

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    12'
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    Bella iniziativa di Joao Mario che cavalca a sinistra verso il centro, seminando Elmas: il macedone lo stende da dietro e si becca il primo giallo

  • 10'
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    Fiorentina molto aggressiva e attiva a sinistra con l'asse Joao Mario-Brescianini-Njie. Da un tentativo del portoghese nasce quasi un assist a Pellegrino 

  • 7'
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    Azione viola che si sviluppa a sinistra, con Brescianini che si sovrappone a Njie e crossa basso, palla che schizza poi verso Jimenez: gran botta di destro e palla alta

  • 5'
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    Pellegrino pericoloso!

    Recupera alto il pallone la Fiorentina con Mastantuono, poi sfera che finisce a Pellegrino: sinistro radente e insidioso che sfila accanto al palo di Carnesecchi

  • substitution
    4'
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    Subito un cambio per Sarri

    Non ce la fa Kristensen che deve lasciare il posto a Scalvini, difesa atalantina ai minimi termini

  • 3'
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    Entra in area Njie da sinistra! Pallone allontanato dalla difesa atalantina, poi Brescianini sul prosieguo vince un rimpallo con Zappacosta e cerca il cross scavato dal fondo: esce facile Carnesecchi

  • 2'
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    Subito un problema fisico per Kristensen e gioco momentaneamente fermo 

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    1'
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    Inizia il match!

    Dopo l'ampia sventolata di bandierine, organizzata dalla Fiesole, inizia Fiorentina-Atalanta. Primo possesso per la squadra nerazzurra

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