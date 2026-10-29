De Santis: "Per valutare Gonçalves bisogna attendere. Beltran? La Fiorentina può muoversi per un portiere già a gennaio"

Ospite di Lady Radio, il procuratore ed esperto di calcio sudamericano Lorenzo De Santis si è espresso su alcuni argomenti di casa Fiorentina, toccando varie tematiche nel corso del suo intervento.

‘Mastantuono una delle poche note liete, non si può credere che…’

“Tra dieci giorni la Fiorentina sfiderà la Juventus in un confronto che si preannuncia più caldo che mai, viste le difficoltà delle due squadre. Ci sono calciatori che non rendono, sono fuori posizione, o sono sotto utilizzati, in entrambe le squadre. Bisogna capire in casa Fiorentina le ragioni di questa classifica deficitaria. Perché tanti calciatori non rendono? Mastantuono rimane una delle poche note liete. È difficile pensare che si possa caricare la squadra sulle spalle. Da una situazione del genere si esce insieme, e con correttivi in campo”.

“Alla proprietà si possono fare tanti appunti ma non quello di non aver speso, da 7 anni a questa parte però sono stati più i momenti con la Fiorentina nella parte destra della classifica. Quest’anno era lecito aspettarsi qualcosa di molto diverso, ora bisogna fare punti nelle prossime tre gare, senza perdere di vista l’attualità. L’Atalanta è una delle squadre che ha deluso di più in campionato perché ha una rosa molto importante, da posizioni di testa, ma i risultati la condannano".

‘La Fiorentina può pensare ad un portiere già a gennaio’

“Il futuro della porta viola? Santiago Beltran è un nome del quale si parla in chiave Fiorentina, e la dirigenza viola deve fare delle valutazioni sulla porta. Christensen e Lezzerini non danno tranquillità in caso di assenza di De Gea, e la Fiorentina farà valutazioni già a gennaio. Poi c’è Martinelli, anno scorso tra alti e bassi alla Sampdoria, quest’anno è all’Avellino, non so se sia pronto per fare il titolare alla Fiorentina. Gonçalves sta trovando poco spazio, ma ci sono tanti giocatori da cui ci si aspettava di più, prima di fare certe valutazioni occorrerà ancora aspettare un mesetto".