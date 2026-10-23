"Beltran sarà il prossimo portiere dell'Argentina. Mi ricorda Casillas, ha uno stile da Real Madrid"

Roberto Bonano, ex portiere di River Plate e Barcellona e oggi allenatore dei portieri del Leon, squadra messicana, ha parlato a Super Deportivo Radio di un obiettivo della Fiorentina - anche se Vanoli non ha dubbi in porta - per la sessione invernale di mercato.

Sul portiere

“Mi piacerebbe vederlo per molti anni al River, sarebbe qualcosa di ottimo per il calcio argentino, perché ha il potenziale per andare in Nazionale: il Dibu Martinez sarà fortunato se andrà al prossimo Mondiale, per questo mi immagino Beltran come portiere dell'Argentina. In quanto al suo stile, lo vedo molto sobrio, molto da Real Madrid”.

Il paragone

“Sotto certi aspetti - continua Bonano - mi ricorda Casillas, portiere leggendario del Real che ammiro molto perché gli ho visto fare parate incredibili. Beltran ha un fisico molto simile, non è altissimo ma molto forte e trasmette molta tranquillità. Anche se ha debuttato da poco, si vede come gioca tranquillamente: non è arrivato nel momento più sereno per il suo club, ma nonostante tutto ha saputo prendersi la titolarità”.