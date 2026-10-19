"E' stato fondamentale per mantenere la porta inviolata" Beltran torna protagonista. Parate decisive contro il Belgrano

Una serata da protagonista per Santiago Beltran, il portiere del River Plate accostato alla Fiorentina. Nel successo per 3-0 sul campo del Belgrano, l’estremo difensore ha mantenuto la porta inviolata grazie a interventi importanti: una parata sul finire del primo tempo e altre due nella ripresa, mentre i padroni di casa cercavano di riaprire la partita.

Consensi

Una prestazione che ha raccolto consensi nella stampa argentina. Il giornalista Hernán Castillo ha sintetizzato il ritorno su buoni livelli del portiere con una frase significativa: “Santiago Beltran è tornato quello di prima”. Sulla stessa linea Germán Balcarce, che ha sottolineato il suo peso nel risultato: “Santiago Beltran è stato fondamentale per mantenere la porta inviolata”.

Risposta sul campo

Anche l’analisi di Luciano García Dresch per La Página Millonaria, evidenzia una maggiore sicurezza nelle uscite sui cross. Un segnale positivo dopo il recente episodio contro il Sarmiento, quando Nicolás Otamendi lo aveva rimproverato proprio per una mancata uscita. Per Beltran, dunque, una risposta sul campo in una fase di attenzione anche attorno al suo futuro.