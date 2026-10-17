Lutto in casa Commisso, è scomparso lo zio George. Joseph: "Mio padre Rocco lo chiamava Enciclopedia in movimento"

Un lungo post di Joseph Commisso sui suoi canali social ha reso nota la scomparsa di un altro elemento importante della famiglia proprietaria della Fiorentina: George Weinand, fratello della madre Catherine e zio dell'attuale presidente viola. Questa la dedica:

"Con il cuore pesante e una profonda tristezza condivido il passaggio del mio caro zio, George Louis Weinand, che è stato chiamato a casa dal Signore giovedì 15 ottobre 2026.



Zio George era un uomo straordinario, la cui intelligenza, gentilezza, generosità e forte carattere morale hanno toccato la vita di così tante persone. Aveva una curiosità straordinaria per il mondo e una passione per l'apprendimento, condividendo le sue conoscenze e aiutando gli altri. Mio padre, Rocco, con affetto lo chiamava "enciclopedia in movimento", e chiunque conoscesse zio George capiva esattamente perché!



Ma ciò che ha reso zio George davvero speciale non è stato solo quanto sapeva, ma quanto si preoccupava. Era pensieroso, compassionevole e sempre disposto a dare consigli, condividere una storia o portare felicità a coloro che lo circondavano. Ha vissuto una vita piena e avventurosa, creando meravigliosi ricordi con la sua famiglia e gli amici che ameremo per sempre.



Il mio cuore e le mie preghiere sono specialmente per la mia cara zia Italia, i suoi figli John, Will e Michael, i suoi nipoti e tutta la nostra famiglia durante questo periodo incredibilmente difficile.



Zio George, grazie per i meravigliosi ricordi, la tua saggezza, la tua gentilezza e l'amore che hai condiviso con tutti noi. Sarai profondamente mancato, ma non sarai mai dimenticato. Il tuo legame vivrà attraverso le molte vite che hai toccato. Che Dio ti benedica, zio George, e che tu possa riposare in pace eterna".

