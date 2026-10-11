Calamai: "Altro che Europa League, altra lotta salvezza. Il problema sono i soldi spesi da Paratici, chissà che ne pensa Commisso"

Editoriale su Tmw per Luca Calamai, che mette sul banco degli imputati più che altro il Ds Paratici e un mercato che fin qui non sta producendo risultati:

“Segnali negativi arrivano dalla Fiorentina. Che ha chiuso il sabato di campionato al terzultimo posto in classifica. Altro che puntare all’Europa League. Oggi si parla di retrocessione anche se la rosa viola dovrebbe garantire un campionato senza questo rischio. Il problema sono la montagna di soldi spesi in estate da Paratici che per il momento stanno fruttando poco. Il grande investimento su Oulai non decolla; Atta rischia di stare fuori per molte settimane per un problema fisico che non sarà facile da risolvere; la difesa subisce gol contro qualsiasi avversario; in mezzo al campo manca un’alternativa a Fagioli capace di costruire il gioco”.

E Commisso che ne pensa?

"Potrei andare avanti ma mi limito a ricordare che Paratici ha già licenziato l’allenatore che aveva scelto e ha richiamato quello che aveva bocciato. Il dubbio però è che Vanoli non sia la figura giusta per costruire un progetto tattico ambizioso. Mi chiedo cosa pensi il presidente Giuseppe Commisso che continua spendere soldi senza superare mai per il momento metà classifica".