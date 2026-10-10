Brovarone: "Alcune scelte di Vanoli grottesche. Ingiusto sparare già a zero su Paratici: la piazza non deve..."

Bernardo Brovarone, noto opinionista ed intermediario di mercato, è intervenuto a Radio Bruno per analizzare la disarmante sconfitta della Fiorentina contro il Genoa.

“Alcune di Vanoli scelte grottesche”

Queste le sue parole: “Ho il massimo rispetto per ogni allenatore, ma ho trovato alcune scelte di oggi alquanto grottesche: non capisco perché mettere Gnonto lasciare fuori Pellegrino per Beto. Ci sono problemi in tutti i reparti: nel primo tempo a livello difensivo la Fiorentina è stata imbarazzante, mentre a centrocampo Oulai è apparso totalmente spaesato. Davanti non mi è piaciuto Beto e molto poco gli altri. Nel secondo tempo la squadra ha provato diligentemente a rimettersi in carreggiata: si poteva almeno provare a pareggiare, invece abbiamo regalato tre punti a una squadra modesta. Ne esco pensieroso e molto deluso dall'allenatore”.

“Ingiusto sparare a zero su Paratici”

Brovarone ha parlato poi dell'umore della piazza e del DS Paratici: “Sparare a zero sul direttore sportivo all'inizio della stagione è ingiusto. La partita di oggi è un brutto segnale da parte di tutti: perché l'allenatore non è riuscito a caricare la squadra dopo tre settimane di sosta? In questo momento è importante che la stampa e il tifo non si richiudano nella solita depressione che ci non ci porta mai da nessuna parte e che ci danneggia e basta”.