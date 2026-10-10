De Gea: "Peccato per l'approccio, ma fa parte del percorso di crescita. Avessimo pareggiato..."
Arrivano anche le parole di Capitan David De Gea ai canali ufficiali della Fiorentina nel dopo partita di Genoa-Fiorentina.
Sull'approccio
Questo il commento del portierone viola: “Peccato per i primi 20 minuti: quando giochi qua, l'approccio è importantissimo perché loro vanno a mille e dopo è dura riprenderla. Abbiamo provato a sistemare le cose nell'ultima mezz'ora, ma ormai era tardi: abbiamo comunque disputato un gran secondo tempo, potevamo pareggiare”.
"Potevamo pareggiare"
De Gea ha poi proseguito: "Dobbiamo imparare dagli errori: la squadra è giovane, fa tutto parte di un processo di crescita. La squadra ha dato tutto per raggiungere il pareggio, non abbiamo corso praticamente nessun rischio: avessimo fatto il 2-2, avremmo potuto anche vincerla. Ci manca un pochettino di esperienza, dobbiamo imparare da questi errori e andare avanti".