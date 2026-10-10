De Gea: "Dobbiamo riparlare dei primi venti minuti. Secondo tempo diverso, potevamo pareggiare"

Dopo la sconfitta subita a Genova dalla Fiorentina ha parlato con DAZN il portiere e capitano viola David De Gea.

“Peccato aver preso due gol nei primi venti minuti - ha detto - e ne potevamo anche prednrere di più. Ma abbiamo anche fatto un grande secondo tempo e potevamo pure pareggiare”.

Possesso palla e pressing

“Siamo una squadra che ha bisogno della palla, di giocare, di pressare alto. Nella ripresa abbiamo creato tante occasioni perché abbiamo cambiato atteggiamento”.

La parata su punizione di El Shaarawy

“Era quasi perfetta. Ma alla fine contano le parate che ti danno punti e che fanno vincere la squadra. Bisogna continuare ad andare avanti e riparlare di questi venti minuti che abbiamo fatto oggi”.