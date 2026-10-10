De Rossi: "Potevamo subire il pareggio alla fine e non sarebbe stata una rapina della Fiorentina. In altre gare meritavamo di più, il calcio è così"

Il commento di un onesto Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, a Dazn, dopo la vittoria sulla Fiorentina:

"So che questa è una squadra buona, che farà punti, da oggi parte il campionato del Genoa. Potevamo prendere il pareggio alla fine e non sarebbe stata una rapina della Fiorentina, nonostante il nostro bel primo tempo. Nelle altre partite che abbiamo perso non meritavamo così pochi punti, il calcio è così. Se rimaniamo solidi, quando girerà raccoglieremo risultati e punti.

Il gol che abbiamo preso, tutti bassi raccolti ad aspettare la Fiorentina, è una cosa che dobbiamo cercare di levarci. Dobbiamo continuare a giocare alla nostra maniera però capisco i momenti, qualcuno che torna col fuso orario. Poi c’è l’avversario anche, che è molto forte. Gli ultimi minuti sono stati ricchi di pathos, perché la Fiorentina spingeva e sembrava che potesse far gol ad ogni azione".