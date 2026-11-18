Non è un momento semplice per David De Gea, portiere 36enne della Fiorentina che sta affrontando la sua terza stagione a Firenze. Un inizio di annata sportiva non facile, che sembra coincidere con un momento altrettanto difficile nella sfera personale del portiere spagnolo.

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Negli ultimi giorni si rincorrono le voci di una possibile separazione tra De Gea e la moglie Edurne. Sebbene nessuno dei due protagonisti abbia rilasciato una dichiarazione ufficiale, le loro recenti apparizioni sociali hanno finito per confermare i sospetti. La cantante è riapparsa in pubblico senza l'anello nuziale, non ha fatto gli auguri sui social al marito e si è presa alcuni giorni liberi da sola con la figlia a Disneyland Paris. Lì ha condiviso una riflessione molto significativa sui social: “Ci sono ricordi che diventano rifugi e sorrisi che illuminano tutto”. Di De Gea alcuna traccia, che però ha pubblicato sui social un frammento della canzone Duality degli Slipknot, il cui testo dice: "separa la pelle dall'osso, lasciami tutti i pezzi, poi puoi lasciarmi in pace" e “se il dolore continua, non riuscirò a sopportarlo”. Abbastanza esplicito.

“La rottura è un dato di fatto”

La giornalista Lorena Vázquez ha confermato nel programma spagnolo Y ahora Sonsoles che "la separazione è un dato di fatto", assicurando che è una decisione "che per loro è stata molto difficile da prendere" e che è stata Edurne stessa a mettere sul tavolo la rottura. Nessun nuovo amore nella vita dell'artista, ma la stanchezza accumulata e dovuta a una relazione segnata dalla lontananza di chilometri sin dai suoi inizi nel 2010. Dopo un anno il portiere si trasferì a Manchester. Poi la nuova avventura a Firenze, ma i soliti problemi. Edurne rimane a Madrid e la lontananza si fa sentire.

Un sì alla Fiorentina che ha pesato

Un altro fattore che avrebbe pesato sulla coppia è l'atteggiamento professionale del portiere. Il prolungamento della sua carriera all'estero dopo l'anno sabatico avrebbe però finito per scontrarsi con i progetti futuri che la coppia aveva immaginato in Spagna. Entrambi avevano già avviato la costruzione di una spettacolare villa nell'esclusivo complesso residenziale La Finca, a Pozuelo de Alarcón, nei pressi di Madrid. Il progetto, affidato allo studio di architettura di Joaquín Torres, era stato concepito proprio per diventare la loro residenza permanente una volta che il portiere avesse appeso i guanti al chiodo. Un sogno di pensionamento da condividere che, dopo la conferma del loro allontanamento, resta ora avvolto nell'incertezza.