Renard non prende spunto da Vanoli: Delusione per Oulai, nuova occasione prossima settimana

Cominciano ad andare in scena le sfide delle Nazionali con presenti anche giocatori della Fiorentina. Tra questi anche Christ Inao Oulai, impegnato con la sua Costa d'Avorio contro il Gambia in un match valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa.

Inizio in panchina

Il ct Herve Renard decide di tenere fuori Oulai dal primo minuto. Nel 4-3-3 messo in campo dal commissario tecnico ivoriano, il centrocampista della Fiorentina non trova spazio. In mezzo al campo, largo al trio composto da Sangaré, Diallo e Yalcouyé. Panchina anche per un altro frequentatore abituale della Serie A ovvero Franck Kessie, in forza all'Atalanta.

La partita

Ottima partenza della Costa d'Avorio, in gol due volte tra il 17' e il 24'. Il Gambia rientra in gara a 7 minuti dall'intervallo, con una vecchia conoscenza del campionato ovvero l'ex Atalanta e Bologna Barrow. Secondo tempo di gestione, con Renard che non concede neanche pochi minuti a gara in corso ad Oulai. Il 17 novembre gara di ritorno e nuova possibilità per il centrocampista viola di vedere campo.