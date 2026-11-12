Marchionni: "Fagioli e Oulai possono coesistere e fare il bene della Fiorentina. Contro la Juventus sono stati due punti persi perché..."

L'ex centrocampista Marco Marchionni, che ha vestito le maglie sia della Juventus che della Fiorentina, è intervenuto a Toscana Tv per esprimere la sua opinione sul pareggio tra le due squadre di domenica scora al ‘Franchi’ e su altre tematiche del mondo viola: "Vedendo l'andamento della partita, la Fiorentina andando due volte in vantaggio ha avuto l'opportunità di vincere. E guardando le immagini possiamo parlare di due punti persi; c'erano tutte le possibilità di portare a casa la vittoria"

Su Vanoli e i giovani

Marchionni ha poi dichiarato: "Per me Vanoli è un bravissimo tecnico, poi dipende anche dall'andamento della squadra. Sono del parere che la società abbia valutato bene prima di cambiare, e abbiano poi puntato su un allenatore che già conosceva l'ambiente. Ci vuole tempo ma ritengo che l'allenatore possa dare il contributo adeguato per riportare la Fiorentina dove merita. I giovani nella Fiorentina? Al giorno d'oggi bisogna entrare nella testa dei giovani. Oggi il calcio è cambiato e tante società puntano sui giovani, ma metterne tanti insieme non è facile. Ci vuole razionalità e l'apporto della società che ti deve supportare".

Su Fagioli, Oulai e gli esterni d'attacco

Poi ha aggiunto: "I bravi giocatori possono coesistere sempre. Quando si è in difficoltà si tende a mettere l'usato sicuro, ma anche schierare il giovane spensierato non ha tutte le pressioni del giocatore esperto. Quando un centrocampo non sta funzionando l'intera squadra non riesce a muoversi nel modo giusto. Per parlare bisogna stare dentro, ma ritengo che Fagioli e Oulai siano due giocatori che possono coesistere e fare il bene della Fiorentina. Gli esterni offensivi? Ti danno soluzioni diverse e possibilità di variare. Sono giocatori che sanno essere devastanti, adesso puoi spaziare nei sistemi di gioco. Mastantuono ritengo sia il giocatore che ha più talento e quando prende la palla ha quel qualcosa in più"