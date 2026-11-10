Sabatini: "Njie è un fenomeno! De Gea? Mi sembra pronto per la pensione. Su Fagioli..."

Sandro Sabatini, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato sul suo canale You Tube della squadra viola.

Un retroscena

“Arrivo a Montecatini e ho tanti amici tifosi della Fiorentina. Quando mi hanno visto, mi hanno detto: “Saba, quando hai detto che vinceva la Juve, ci siamo abbracciati”. Sicuramente non avremmo perso!”.

Sui singoli

“Alla Fiorentina non do la sufficienza. Vanoli l'ha un po' risollevata dopo lo shock di Fabio Grosso. Qualcosa di buono l'ho detto, questo va riconosciuto. Sto per fare un paragone. Dopo aver detto che Haaland è un Lucca che ce l'ha fatta, voglio dire anche qualcosa di giusto: Njie è un fenomeno. Però, dopo averlo visto giocare, mi sono chiesto: ma questo è davvero forte. De Gea sembra ormai pronto per la pensione. Rinato, invece, Jimenez. Fagioli? Non sta rendendo. Mi dispiace sottolinearlo, ma tutte le volte che escono notizie sul suo passato, lui cala di rendimento e sparisce. Mi piace molto anche Pellegrino, che sta crescendo”.