Njie come Vlahovic: Il segreto alla base dell'esplosione realizzativa dello svedese

Tre partite consecutive a segno, l’ultima contro la Juventus. Alieu Njie sta raccogliendo i primi frutti del lavoro individuale che lo staff di Paolo Vanoli gli ha dedicato per migliorare la finalizzazione. Per un esterno abituato a creare pericoli saltando l’uomo, il passo in più è diventare una minaccia anche al momento di concludere. Dopo il 2-2 con i bianconeri, lo svedese ha raccontato quanto lo stia aiutando il lavoro con Vanoli e ha spiegato di voler incidere di più con gol e assist.

Il precedente

In casa Fiorentina c’è un precedente che torna alla mente. Durante la gestione di Cesare Prandelli, Renato Buso seguì da vicino Dusan Vlahovic. Il serbo si tratteneva dopo le sedute per affinare il controllo di palla e il tiro. Vlahovic indicò poi l’arrivo di Prandelli come la svolta della sua carriera e chiuse quel campionato con 21 reti.

Parallelo nel metodo

Il parallelo sta nel metodo. Allora la Fiorentina dedicò tempo a un centravanti che doveva trovare continuità sotto porta. Oggi lavora con un esterno che può aggiungere gol alla sua capacità di creare occasioni. La rete alla Juventus è il segnale più recente di quel progresso.