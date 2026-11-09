Njie: "Ancora in Italia non hanno imparato come mi chiamo. Mi capita spesso di correggere le persone"
Contro la Juventus è arrivata la terza rete consecutiva con la maglia della Fiorentina addosso segnata da Alieu Njie. Come si scrive questo nome ormai l'abbiamo imparato tutti, ma ancora sulla pronuncia c'è molto da fare.
“In Italia dicono…”
“In Italia dicono ENJIE, ma la mia famiglia e tutti quelli che mi conoscono dicono ENDJAJ. È piuttosto diverso” racconta a Fotbollskanalen il giocatore.
“Mi capita di correggere le persone”
“Se mi capita mai di correggere le persone? Sì... devo ammetterlo, ahah. Cercherò di non farci caso” dice Njie con un sorriso sulla bocca che spesso lo caratterizza.
💬 Commenti (1)